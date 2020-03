Corpos são encontrados em Resende

Matéria publicada em 1 de março de 2020, 16:35 horas

Resende – Dois homens foram encontrados mortos na tarde deste sábado (29) em Resende, no Sul do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, os corpos tinham marcas de tiros e estavam na região do Acesso Oeste. Um estava na água e outro em um matagal. Flávio Correa Rodrigues, de 38 anos, e Ednaldo Ferreira Júnior, de 22 anos, tinham sido dados como desaparecidos.

Ainda de acordo com os agentes, os corpos foram retirados do local e removidos para o Instituto Médico Legal, do bairro Alto dos Passos. O crime foi registrado na delegacia de Resende e está sendo investigado.