Corpus Christi será celebrado com procissão motorizada em Barra Mansa

Matéria publicada em 2 de junho de 2021, 16:45 horas

Percurso terá início no distrito de Antônio Rocha e irá percorrer cerca de 30 comunidades da Paróquia de São Sebastião

Barra Mansa – Pelo segundo ano a celebração de Corpus Christi nesta quinta-feira (03), em Barra Mansa, será marcada por uma procissão motorizada organizada pela Paróquia de São Sebastião.

A solenidade tem início com uma missa às 8h30min na comunidade de Nossa Senhora da Conceição, no distrito de Antônio Rocha, de onde a procissão sairá e percorrerá outras 30 comunidades com a imagem do Santíssimo Sacramento. A previsão é de que o trajeto seja encerrado por volta das 16h30min, na igreja Matriz, onde às 17 horas acontecerá uma missa para a benção solene.

De acordo com o padre René Luiz Paulino de Oliveira, pároco da Paróquia São Sebastião, embora por conta da pandemia os fiéis não possam enfeitar as ruas para a tradicional procissão de pedestres, a igreja pede às comunidades e às famílias por onde os carros Irão passar para que enfeitem suas fachadas e a frente das residências. A procissão, segundo o padre, também será marcada com arrecadação de donativos.

“Vamos recolher, durante todo o trajeto, alimentos, itens de higiene, máscaras e álcool para que possamos doar para os mais necessitados, inclusive para as famílias envolvidas em uma recente desocupação, em Volta Redonda”, ressaltou o pároco.

Com relação às missas, durante todo o dia de Corpus Christi, padre René explicou que por conta da organização do distanciamento, dentro da igreja, a participação dos fiéis precisa de agendamento pelo telefone: (24) 3323-0524. Serão quatro horários: às 7 horas, às 9 horas (com transmissão pelo Youtube), às 11 horas e às 17 horas (com transmissão pelo Youtube). Para finalizar, o padre enfatizou a importância de celebrar Corpus Christi, em tempos de pandemia.

“É buscar estar em comunhão profunda com Jesus e se identificar com ele. É comungar das dores das pessoas que estão sofrendo e com as famílias enlutadas. É sermos solidários, termos empatia e compaixão com todos. Além disso, é momento de cuidarmos da vida que Deus nos deu, nos protegendo para que possamos permanecer vivos”, finalizou o padre.