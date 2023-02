Corrêa prevê ‘quatro finais’ na sequência do Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2023, 07:56 horas

Volta Redonda – O técnico do Volta Redonda, Rogério Corrêa, elogiou a postura do time diante do Flamengo, em jogo realizado na noite de quarta-feira (15), no Raulino de Oliveira. Apesar da derrota, Corrêa avaliou a partida de forma positiva e destacou a qualidade do adversário. Para a sequência da temporada, o treinador prevê o que chamou de “quatro finais” – o jogo diante do Falcon-SE, pela Copa do Brasil, mais os três do Carioca. Todos, fora de casa.

– Sobre o jogo contra o Flamengo, não tem jeito, nós enfrentamos o melhor time do Brasil, um dos melhores do mundo. Acabou de vir de um Mundial de Clubes agora, então é complicado. Em algum momento a gente vai cansar, a diminuição e o ataque ao espaço já não são mais os mesmos; e há a qualidade dos atletas. Faz parte do futebol. Acho que o time se comportou bem e agora nós temos mais quatro finais: que é o jogo da Copa do Brasil, diante do Falcon-SE, mais os três do Carioca. Para que possamos conquistar boas vitórias e classificar nas duas competições – projetou.

O próximo jogo do Volta Redonda é justamente o pela Copa do Brasil, diante do Falcon-SE. A partida acontece na próxima quarta-feira (22), às 19h, no Estádio Lourival Baptista, o Batistão, em Aracaju.

Na sequência do Carioca, o Volta Redonda visita o Bangu, em Moça Bonita, no dia 26; depois encara o Madureira, em Conselheiro Galvão, no próximo dia 4, e fecha a disputa em Bacaxá, diante do Boavista.