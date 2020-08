Córrego da Represa, no bairro Vista Alegre, receberá manilhamento

Matéria publicada em 13 de agosto de 2020, 14:17 horas

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, acompanhado do diretor executivo do Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), Fanuel Fernando, e das lideranças comunitárias da Vista Alegre, Pissula, Iraci de Andrade e Jânio de Freitas, esteve na manhã desta quinta-feira (13), na Rua Luiz Firmino, que liga o bairro a localidade de Anísio Braz. Ele conferiu de perto a proposta de manilhamento de parte do Córrego da Represa como forma de resolver o problema de alagamento da via durante a temporada de chuvas.

Segundo relatos, durante as chuvas do início deste ano a altura da água chegou a dois metros, atingindo diversas casas e prejudicando muitas famílias.

De acordo com Fanuel Fernando, a projeção do Saae é iniciar os serviços em 40 dias. “Vamos destinar uma máquina escavadeira para esta obra, atendendo a uma antiga reivindicação da comunidade”, concluiu.