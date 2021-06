Correios do bairro Retiro fecha após caso confirmado de Covid-19

Matéria publicada em 25 de junho de 2021, 17:50 horas

Unidade recebe serviço de higienização e pode retomar funcionamento já na próxima semana

Volta Redonda – Após pelo menos um caso de Covid-19 ser registrado entre funcionários, o Centro de Distribuição Domiciliar (CDD) dos Correios do bairro Retiro, em Volta Redonda, ficará fechado a partir desta sexta-feira (25). Segundo os Correios, o CDD está recebendo serviço de higienização e a previsão que o funcionamento seja retomado na próxima semana.

Volta Redonda possui duas unidades do CDD e por isso a outra unidade, que ainda não foi fechada, continuará em atividade para que o trabalho continue a ser feito mesmo com a capacidade reduzida. Logo, cartas, encomendas e pacotes poderão ter atrasos durante a distribuição no município pelos próximos dias.

Nota dos Correios

Em nota, a assessoria de imprensa dos Correios informou que em razão dos protocolos adotados pelos Correios para a segurança de empregados, fornecedores e clientes, podem ocorrer alterações pontuais nos serviços. É o caso do CDD no Retiro, que está recebendo o serviço de higienização. A previsão é de que na próxima semana o funcionamento seja retomado.

As agências de Volta Redonda estão funcionando normalmente, com as rotinas de entrega e de atendimento sendo realizadas. No intuito de minimizar impactos aos clientes e otimizar o atendimento e as operações de distribuição, os Correios vêm adotando diversas medidas, tais como o remanejamento de empregados de outras unidades, a contratação de mão de obra terceirizada e a realização de horas extras.

Pedidos de vacinação aos funcionários

O Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos e Similares do Rio de Janeiro (Sintect-RJ) está protocolando ofícios com pedidos de vacinação contra a Covid-19 aos 92 municípios do estado.

A ação sindical tem como objetivo buscar sensibilizar as Secretarias de Saúde de todos os municípios do Estado para ajudar na mobilização da inclusão da categoria ecetista no rol de priorizados no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19.

– Desde o início da pandemia, os trabalhadores dos Correios estão sofrendo muito porque foram considerados essenciais, mas na hora de incluir no Plano de Imunização prioritária a categoria deixa de ser importante. Estamos em uma luta não só no Rio de Janeiro como nacional, na urgência da vacinação da categoria – explicou o presidente, Marcos Sant’aguida, concluindo que o Sindicato está fazendo contato com os vereadores e prefeitos para reforçar que os ecetistas são essenciais e, portanto, precisam ser priorizados nesse momento tão conturbado.