Correios leiloam 50 mil itens; veja como participar

Matéria publicada em 12 de abril de 2023, 13:06 horas

País – Interessados em participar do leilão promovido pelos Correios no dia 2 de maio já podem se cadastrar no site. Aproximadamente 50 mil itens, entre notebooks, smartphones e drones serão leiloados, com produtos vendidos em seis lotes ao invés de individualmente, sendo o lote mais barato com lance inicial de R$ 2.468,70 e o mais caro começando em R$ 253.543,84.Pessoas físicas e jurídicas podem participar, porém precisam se cadastrar na plataforma Licitações-e. As propostas devem ser enviadas via chat, de forma eletrônica. O site pode ser acessado aqui http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp

Todos os produtos são oriundos do chamado “refugo”, quando um objeto passa por diversas tentativas infrutíferas de entrega e não é procurado pelo destinatário ou pelo remetente dentro do prazo previsto pelo Código de Defesa do Consumidor.

É possível acessar o edital do leilão dos Correios no campo “Pesquisa Avançada” e informar o número da licitação: 994627.

Caso não atinja um valor igual ou superior ao mínimo de venda o lote será declarado “revogado”. Se houver empate entre duas propostas será feita uma disputa final entre os concorrentes que apresentarem propostas com o mesmo valor.

Confira a descrição dos lotes, ordenados do de maior para o de menor valor inicial:

Lote 2: Equipamentos em Geral (retroprojetores, máquina fotográfica, equipamentos de segurança, equipamentos esportivos, máquinas de costura, equipamentos musicais, drones, aparelhos relacionados a saúde, artigos esportivos, rádios, tripés, transformadores, tornos, torneiras, tomadas, suportes diversos, parafusadeiras, furadeiras etc.)

Valor Inicial: R$ 253.543,84

Lote 1: Celulares e Acessórios (aparelhos celulares, acessórios para celulares: capas, carregadores, fones de ouvido, suportes, ring lights, tripés etc.)

Valor Inicial: R$ 155.090,65

Lote 3: Informática (impressoras, tintas/tonner, notebooks, CPU’s, acessórios, cabos, caixas de som, mouses, teclados, monitores, fones de ouvido, webcams, tablets, suportes, roteadores, placas, componentes eletrônicos, pen drives, memórias, fontes, carregadores etc.)

Valor Inicial: R$ 81.236,78

Lote 4: Celulares e Acessórios (aparelhos celulares, acessórios para celulares, suportes, iluminação, tripés etc.)

Valor Inicial: R$ 18.416,10

Lote 5: Equipamentos em Geral (retroprojetores, máquina fotográfica, equipamentos de segurança, equipamentos esportivos, máquinas de costura, equipamentos musicais, drones, aparelhos relacionados a saúde, artigos esportivos, rádios, tripés, transformadores, tornos, torneiras, tomadas, suportes diversos, parafusadeiras, furadeiras etc.)

Valor Inicial: R$ 11.494,32

Lote 6: Informática (impressoras, tintas/tonner, notebooks, CPU’s, acessórios, cabos, caixas de som, mouses, teclados, monitores, fones de ouvido, webcams, tablets, suportes, roteadores, placas, componentes eletrônicos, pen-drives, memórias, fontes, carregadores etc.)

Valor Inicial: R$ 2.468,70