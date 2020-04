‘Corrente do bem’ recolhe alimentos em Volta Redonda

Matéria publicada em 22 de abril de 2020, 16:01 horas

Volta Redonda – Nesta semana o Rotaract , Interact e Casa da Amizade estará realizando uma campanha para recolhimento de alimentos em Volta Redonda. A ação acontece de quinta a sábado (23 a 25) em uma tenda montada no estacionamento do supermercado Royal, no bairro Aterrado.

De acordo com os organizadores, além do recolhimento de alimentos, a ação estará distribuindo máscaras e trocando artesanatos por cestas básicas, em sistema de drive thru. Os interessados podem comparecer ao local das 9h às 19h.