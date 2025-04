Corrida de Santa Rita reúne mais de 500 competidores em Barra Mansa

Barra Mansa – O atleta Jonathan Arantes Mariano, conhecido como “Sonic John”, foi o vencedor da Corrida de Santa Rita, realizada na manhã deste domingo (27), em Barra Mansa. Com 29 anos e mais de 300 competições, Sonic John completou o percurso de 8 km em 25 minutos e 34 segundos, com uma média de 320 metros por minuto.

O evento, promovido pela comunidade Católica Santa Rita de Cássia no bairro Boa Vista, contou com cerca de 300 participantes na corrida e outros 250 na modalidade caminhada. A corrida teve o apoio da Prefeitura de Barra Mansa. O prefeito Luiz Furlani e o secretário da pasta, Mário Jorge, estiveram presentes para acompanhar o evento.

“Vamos apoiar tudo o que for relacionado ao esporte na cidade e queremos ter eventos todos os finais de semana. Mas não é só promover e apoiar as disputas não; queremos criar uma rotina de promoção da saúde e do bem-estar. Em relação à corrida, convidamos a todos para participarem das nossas oficinas: segundas e quartas ou terças e quintas, às 19h30, no Corredor Cultural. Em breve, vamos estender as corridas e caminhadas para os bairros com orientação das nossas equipes aos participantes”, afirmou o secretário Mário Jorge.

Ele também anunciou a criação de um circuito rural de corrida em parceria com as secretarias de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. “Serão quatro etapas nas estradas vicinais da cidade. Além disso, também estamos planejando uma corrida de orientação, uma espécie de caça ao tesouro com mapas. O ano promete em relação ao atletismo e às demais modalidades. Temos muita coisa pela frente”, completou.

Sonic John, vencedor da corrida, compartilhou sua experiência e incentivou quem ainda não pratica esportes. “Era atleta de taekwondo por 15 anos quando meu mestre disse que eu levava jeito para a corrida. Ele me inscreveu pela primeira vez em 2017 e desde então não parei mais. Já são mais de 300 corridas e já perdi a conta de quantas vezes ganhei. O importante é iniciar. Se for caminhar, correr ou fazer outra atividade física, não importa. Não é apenas pela estética, mas pelo bem-estar que vamos adquirindo e querendo mais e mais”, afirmou.

A caminhada também teve impacto positivo na saúde dos participantes. Isabelle Diniz, de 19 anos e primeira mulher a completar o percurso na modalidade Caminhada, relatou os benefícios para sua saúde. “Quando eu era mais nova, era muito doente. Sempre tive hipoglicemia e ia direto para o hospital. No ano passado, iniciei na musculação e conheci a caminhada também, que virou uma prática com a companhia da minha irmã, que corre e também está nesta disputa de Santa Rita. Hoje, minha saúde está excelente e quase não vou ao hospital, só em casos de muita emergência”, revelou.

O prefeito Luiz Furlani parabenizou todos os envolvidos no evento. “A consequência da valorização ao esporte é relatos como os do Sonic John e da Isabelle. Seja no alto desempenho ou na iniciação à corrida, os benefícios das atividades físicas são vários. O esporte é uma das nossas prioridades e vamos promover e incentivar cada vez mais ações e iniciativas”, concluiu.