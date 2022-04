Corrida de São Sebastião será realizada no próximo dia 15, em Barra Mansa

Matéria publicada em 25 de abril de 2022, 20:51 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL) anunciou nesta segunda-feira, dia 25, a volta da tradicional Corrida de São Sebastião, um dos maiores eventos esportivos do município. A atividade chega a sua 31ª edição e acontecerá no dia 15 de maio, com largada às 9h, no Calçadão Dama do Samba, localizado na Avenida Presidente Getúlio Vargas (Beira Rio), no Centro. As inscrições, gratuitas, serão abertas a partir do próximo dia 5, através do site: www.corridaeaventura.com.br. As vagas são limitadas.

O coordenador da SMJEL, Elias da Corbama, falou sobre a expectativa para o evento este ano.

– A última edição da corrida foi realizada em 2020, pouco antes de sermos impactados pela pandemia de Covid-19, que impossibilitou a realização em 2021. Neste ano de 2022, devido aos números da doença em janeiro – mês quando o evento é tradicionalmente realizado -, precisamos adiá-lo a pedido do prefeito Rodrigo Drable. Diante do atual quadro epidemiológico, podemos realizar a corrida, agora, com toda a segurança e preservando a saúde dos atletas e da população. Para esta edição nossa expectativa é atingir o número máximo de inscritos e fazer uma festa bem bonita – destacou Elias.

Para participar, o atleta precisa ter no mínimo 15 anos.

– Não limitamos a idade máxima, pois temos vários atletas da melhor idade. Os participantes serão divididos por categorias: Masculino, Feminino e por idade. Os primeiros colocados receberão troféus e os demais irão receber medalha de participação – acrescentou o coordenador.

O percurso de sete quilômetros terá como ponto de partida o Calçadão Dama do Samba e seguirá o seguinte trajeto: Ano Bom, Centro (Rua Luis Ponce), Boa Vista, Centro (Avenida Domingos Mariano) até o Viaduto Alexandre Fischer (Avenida Joaquim Leite), Calçadão Dama do Samba – onde também será a linha de chegada.

A SMJEL informa ainda, que os inscritos poderão retirar o kit corrida e camiseta no sábado, dia 14, ainda sem horário definido, no pátio da prefeitura – Rua Luis Ponce, n° 263, Centro. Para os atletas que não conseguirem fazer a retirada no dia anterior, uma tenda será disponibilizada uma hora antes do início da competição para a entrega do kit de participação.