Corrida Federal Kids está com inscrições abertas

6 de dezembro de 2021

Resende – Estão abertas as inscrições para mais uma edição da Corrida Federal Kids, uma grande mobilização através de uma atividade física para toda a família em prol da luta contra a pedofilia. Os ingressos para o evento podem ser comprados de forma online por toda a população, em especial quem tiver crianças em casa. A corrida acontecerá no dia 13 de fevereiro, das 8h às 13h, com largada programada para acontecer no Parque das Águas.

O evento é promovido pela Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com o Sindicato Nacional dos Delegados de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro e a Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (FENADEPOL).

As inscrições e compra dos ingressos são feitas através do link: https://www.eventbrite.com.br/e/corrida-pais-e-filhos-contra-a-pedofilia-federal-tickets-216918457947.

A corrida Federal Kids terá as seguintes possibilidades de percurso, variando de acordo com a idade da criança: de 0 a 8 anos – 200 metros – 100 metros ida e 100 metros volta; de 09 a 11 anos – 500 metros – 250 metros ida e 250 metros volta; de 12 a 14 anos – 1,5 k – 750 metros ida e 750 metros volta.

– O evento aborda uma causa muito importante, que é a luta contra a pedofilia. Toda mobilização em torno de uma causa como essa é válida e associar ao esporte é uma forma muito positiva de promover a reflexão e mostrar para todos que passarem pelo local, todos que souberem do evento, que estamos atentos contra esse perigo constante. Teremos um ambiente familiar, de alegria e conscientização, e convidamos toda a família para fazer parte desta corrente pela saúde e integridade das nossas crianças – comentou o secretário municipal de Esporte e Lazer, David de Jesus.

A retirada dos kits para a realização da prova acontece no sábado, dia 12 de fevereiro, das 9h às 14h, no Parque das Águas.

