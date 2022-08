Corrida marca os 71 anos do Colégio Naval em Angra dos Reis

Matéria publicada em 14 de agosto de 2022, 10:05 horas

Angra dos Reis – Mais de 600 atletas acordaram cedo neste sábado, 13 de agosto, para participar da Rústica Terrestre, corrida comemorativa pelos 71 anos do Colégio Naval. O evento esportivo foi organizado pelo Circuito Reis Magos e realizado com o apoio da Prefeitura de Angra, por meio da Lei de Incentivo à Cultura e ao Esporte.

– Essa grande corrida foi mais um evento possível graças aos projetos incentivados que tanto estimulamos aqui em Angra. A Prefeitura vem trabalhando forte para que possamos usar todos os recursos provenientes da Lei de Incentivo à Cultura e ao Esporte. O evento está sendo um grande sucesso e teremos muito mais pela frente – destacou o secretário-executivo de Esporte e Lazer, Vitor Simões.

O percurso da prova teve 5km, com largada e chegada no Colégio Naval. Todos os participantes receberam medalhas e os cinco primeiros colocados em cada categoria também ganharam troféus. A vencedora no geral feminino veio de Mesquita (RJ) especialmente para participar da prova.

– Eu me preparei para vir para cá, sei que aqui em Angra há sempre um nível bem forte e vim para tentar fazer minha melhor marca e consegui. A prova foi difícil, eu já conhecia algumas adversárias, o percurso teve algumas subidinhas, mas foi maravilhoso, com uma vista muito bonita e gostei muito – afirmou Glauciele de Oliveira de Souza, que correu pela segunda vez na cidade.

As crianças não ficaram de fora. Os pequenos puderam participar de um circuito especialmente montado para eles, onde não faltou emoção e uma torcida bem animada.

A realização da corrida atraiu muitos visitantes para o Colégio Naval. Eles puderam ainda visitar exposições militares e participar de atividades socioeducativas. Essa integração da instituição militar com a comunidade foi ressaltada por seu comandante.

– Essa integração existe desde a criação do Colégio Naval. Temos um relacionamento excelente com a comunidade angrense e hoje é um dia festivo, com a presença maciça dos moradores de Angra – afirmou o Capitão-de-Mar-e-Guerra Leonardo Araújo Poppius.

O Colégio Naval foi estabelecido em 15 de agosto de 1951, na Enseada Batista das Neves, em Angra dos Reis. A instituição, tradicionalmente chamada de “Esperança da Armada”, é responsável por ministrar o curso de Preparação de Aspirantes, onde são ensinadas tanto as disciplinas do ensino médio como as de caráter profissional-naval.

A programação festiva pelos 71 anos da instituição seguirá até setembro e incluirá uma missa em ação de graças neste domingo (14), seguida de uma Live Comemorativa na segunda-feira (15). Diversas regatas também fazem parte do calendário.

CLASSIFICAÇÃO GERAL MASCULINO:

1º lugar – Gilberto Silvestre Lopes

2º lugar – Frederico Santos Abraão

3º lugar – Tiago Dantas dos Santos Silva

4º lugar – José Roberto Pereira de Jesus

5º lugar – Damião da Silva Rodrigues

CLASSIFICAÇÃO GERAL FEMININO:

1º lugar – Glauciele de Oliveira de Souza

2º lugar – Laura Manuela Espinosa Morales

3º lugar – Jaciane Barroso Araújo

4º lugar – Viviane Amorim Figueiredo

5º lugar – Solange Mariano