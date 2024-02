Corrida Menino de Ouro 2024 arrecada quase meia tonelada de alimentos

Itatiaia – A Prefeitura de Itatiaia realizou no ultimo domingo (4), a Corrida “Menino de Ouro” 2024. A largada ocorreu às 8h30 horas, no Estádio Municipal Antônio Corrêa, no Centro. O evento arrecadou 481 kg de gêneros alimentícios, não perecíveis, que serão doados a entidades assistenciais.

A prova contou com a participação de 260 atletas e foi disputada com percursos de 5 km e 10 km, nos naipes no masculino e no feminino, nas categorias: 18 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e de 60 anos em diante.

O pai de Wesley de Assis Guimarães, jovem que dá nome à corrida, esteve presente durante toda a competição e entregou troféus aos vencedores. Gilson Dionísio Alves agradeceu a Prefeitura por realizar a competição.

– Faz 18 anos da partida de Wesley e é sempre difícil falar sobre isso. Nossa expectativa é de que a corrida ‘Menino de Ouro’ seja sempre uma oportunidade de congraçamento entre os apreciadores do esporte de Itatiaia – afirmou.

A Secretária de Esportes e Lazer Sônia Barbosa, lembrou que o “Menino de Ouro” Wesley de Assis Guimarães, jovem de Itatiaia que morreu prematuramente aos 15 anos de idade, vítima de um aneurisma, era um talento esportivo.

– Estamos resgatando a Corrida ‘Menino de Ouro’. Wesley foi um exemplo de dedicação ao esporte, principalmente às corridas, explicou a Secretaria.

O prefeito Irineu Nogueira prestigiou o evento e enfatizou a importância de o município preservar a memória daqueles que são exemplos positivos para a comunidade.

– O menino Wesley tinha um enorme potencial para as corridas. Seu exemplo deve ser valorizado por todas as gerações de itatiaienses, disse o prefeito.