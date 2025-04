Corrida Nacional do SESI em Resende abre inscrições

Resende – Resende sediará a etapa fluminense da Corrida Nacional do SESI no Dia do Trabalhador, 1º de maio. O evento ocorrerá simultaneamente em 22 estados brasileiros, com largada às 8h no Estádio do Trabalhador, no bairro Jardim Jalisco. Os participantes poderão escolher entre percursos de 5 km e 10 km, além de uma caminhada de 5 km aberta a todas as idades.

As inscrições estão disponíveis até 22 de abril ou até o preenchimento do limite técnico de participantes, com valores entre R$ 65 (meia-entrada solidária mediante doação de 2 kg de alimentos não perecíveis) e R$ 130. Pessoas com deficiência têm gratuidade mediante comprovação. As categorias incluem Solo Geral, Trabalhador da Indústria e PCD, com idades mínimas de 14 anos para o percurso de 5 km e 16 anos para o de 10 km.

A entrega dos kits será realizada nos dias 29 e 30 de abril, das 16h às 20h, na Firjan SESI Resende, localizada na Avenida Marcílio Dias, 468, Jardim Jalisco. O evento visa promover saúde, bem-estar e integração entre trabalhadores e a comunidade.

Para mais informações e inscrições, acesse: www.corridanacionaldosesi.com.br