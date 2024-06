Corrida Rústica de Pinheiral bate recorde de inscrições

Pinheiral – A tradicional corrida rústica de Pinheiral, uma das atrações em comemoração ao aniversário da cidade, que este ano celebra 29 anos, bateu recorde de inscrições. Mais de 500 atletas, entre profissionais e amadores, se inscreveram para participar do evento. A corrida, em sua XXIV edição, vai acontecer no próximo domingo (9), com largada prevista para às 08 horas da manhã das Praças Brasil e Teixeira Campos. O percurso será de 8 km e os três primeiros colocados na categoria geral e atletas de Pinheiral (masculino e feminino) serão premiados com dinheiro, além de troféus e medalhas para os participantes.

Promovida pelo Departamento de Esporte, vinculado à Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (Semecult), a corrida possui o objetivo de incentivar a prática esportiva e combater o sedentarismo. As inscrições foram encerradas nesta segunda-feira (3).

O prefeito da cidade, Ednardo Barbosa, disse que o recorde de inscrições reflete o crescente interesse da população pelo esporte e vida saudável.

“Esperamos que a corrida proporcione momentos de alegria, saúde e integração para todos os participantes e espectadores. Todo o evento foi pensado com muito carinho para que todos possam desfrutar da corrida que é esperada por toda a população”, destacou o prefeito.

O diretor do Departamento de Esporte de Pinheiral, Paulo César Leite Franco, falou sobre a expectativa para o evento.

“Estamos muito felizes com a adesão recorde dos participantes. Isso demonstra o crescimento e a popularidade da corrida rústica ao longo dos anos. Nossa expectativa é de um evento grandioso, que não só promova a prática esportiva e o bem-estar, mas também celebre o aniversário da nossa cidade de forma festiva e comunitária,” afirmou o diretor.