Corrida Solidária da Saúde Mental em Quatis teve mais de 170 participantes

Quatis – Aconteceu na manhã deste domingo (28), em Quatis, a 2ª edição da Corrida Solidária da Saúde Mental, em alusão à Campanha Janeiro Branco. O evento foi promovido pela prefeitura e contou mais de 170 participantes, que largaram na Praça Dr. Teixeira Brandão, no Centro, com um percurso de 7 km em direção ao Horto Municipal de Quatis. Os atletas também puderam escolher entre uma caminhada, com um percurso de aproximadamente 4 km.

A iniciativa contou com premiação, como entrega de troféus para os cinco primeiros colocados no geral masculino e feminino e medalhas para os participantes. Participaram do evento o prefeito Aluísio d’Elias, o secretário de Saúde, Lucas Silva, o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Leandro Sant Anna, além das equipes do Departamento Administrativo e do Departamento de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).