Corte de árvores na área central continua para construção de passarela do pátio de manobras

Matéria publicada em 14 de outubro de 2020, 19:37 horas

Serviço foi autorizado pela Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e ainda não tem prazo estimado para conclusão

Barra Mansa– O serviço de corte de árvores na Rua José Marcelino de Camargo e Avenida Prefeito João Chiesse, no Centro de Barra Mansa, continua e está sendo feito para a construção de uma passarela de pedestres do plano de readequação ferroviária do município. A Prefeitura de Barra Mansa informou que o corte das árvores foi autorizado pela Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e ainda não tem prazo estimado para conclusão.

Uma empresa terceirizada do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) iniciou o serviço neste mês e a execução da integralidade das obras é de responsabilidade do próprio órgão, através do Programa Nacional de Segurança Ferroviária em Áreas Urbanas – PROSEFER/DNIT. Porém, as ações têm o acompanhamento rotineiro de equipes da Prefeitura.

As intervenções de readequação ferroviária são aguardadas há mais de cinco décadas pela população. Elas foram iniciadas em 2010, mas paralisadas em 2014 devido à necessidade de realizar desapropriações e reassentamentos.

No início deste ano foram retomadas e têm a previsão de uma série de iniciativas, como a implantação de canteiros e escritórios administrativos, a conclusão do Galpão no Pátio Anísio Brás, a execução das passarelas da Prefeitura e do Campo do Ferroviário (Isaías Leite), além da construção de muros e cercas de proteção para a população.

Superada a etapa de desapropriações e reassentamentos, devem ser concluídas algumas contenções para infraestrutura ferroviária e a passarela do Parque da Cidade, entre outros serviços.

Com a conclusão do empreendimento são esperados benefícios diretos como a redução do custo operacional, do custo de transporte, do tempo de viagem e de emissão de poluentes, além de valorização de imóveis e eliminação de custos diversos.