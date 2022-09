Cover da cantora Marília Mendonça se apresenta domingo no Sider Shopping

Matéria publicada em 9 de setembro de 2022, 17:25 horas

Volta Redonda – No domingo, dia 11, às 17h, a Praça de Alimentação, no 3º piso do Sider Shopping, será palco do show cover da cantora Marília Mendonça. Estão previstas no repertório do tributo da eterna Rainha da Sofrência, as canções que marcaram a carreira da cantora como: Supera, Todo mundo vai Sofrer, Infiel, entre outras.

A atração será gratuita e a classificação livre.

A cantora Lorena Alexandre foi oficializada como cover oficial da Marília Mendonça pela própria cantora em 2019.

“Sem dúvida, será um tributo emocionante à Marilia Mendonça e esperamos que nossos clientes possam viver esse momento. É uma atração que envolve todas as idades”, destacou a coordenadora de marketing do Sider Shopping, Patrícia Macedo.

