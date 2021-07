Covid-19: Angra vacina mais de 4 mil pessoas em drive-thru

Matéria publicada em 17 de julho de 2021, 17:23 horas

Angra dos Reis – Neste sábado (17), o município de Angra dos Reis deu mais um grande passo para a proteção de seus moradores contra a covid-19. Em uma grande ação de imunização em sistema drive-thru, a prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, vacinou 4.531 pessoas com 30 anos ou mais – um record de vacinação em apenas um dia.

Durante todo o dia, cinco pontos de vacinação foram disponibilizados para a população: Shopping Piratas, CEM Japuíba, ESF Jacuecanga, ESF Bracuí e ESF Perequê 4. Para receber o imunizante, os moradores tiveram que apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência.

Uma das pessoas que aproveitou o sábado para se proteger do coronavírus foi Daniely Morais Mattos, de 33 anos, moradora da Praia do Machado. Ela e o marido, Diogo Alex, de 32 anos, receberam o imunizante na ESF Jacuecanga.

– A vacinação foi muito rápida e a equipe da Saúde nos recebeu muito bem. Foi um momento muito importante para nós. Agora é continuarmos nos protegermos até a segunda dose, que já foi marcada – contou a moradora.

O calendário municipal imunização, com as datas para a vacinação da população em geral até 18 anos, pode ser conferido no site www.angra.rj.gov.br/vacinacaocovid.