Covid-19: Barra Mansa chega a 580 mortes

Barra Mansa – Em boletim divulgado na tarde deste domingo, dia 27, a Secretaria de Saúde de Barra Mansa divulgou a morte de mais três pessoas por conta da Covid-19, chegando a marca de 580 vidas perdidas para a doença.

Com relação aos casos positivos, desde o início da pandemia os registros já somam 15.382, sendo 26 hospitalizados atualmente e 14.465 já recuperados. Dos 161 que estão como suspeitos, desses 13 estão internados.

A prefeitura segue com o calendário de imunização e nesta segunda-feira, dia 28, serão vacinados os homens e mulheres de 52 anos, divididos por horário de acordo com o mês de nascimento. Além deste grupo, as gestantes e lactantes também serão imunizadas, para isso elas precisam apresentar certidão de nascimento do bebê e laudo médico. A vacinação será das 08 às 18h.