Matéria publicada em 7 de junho de 2021, 16:51 horas

Barra Mansa – A vacinação contra a Covid-19 voltada para a população geral começará nesta terça-feira (07), em Barra Mansa. De acordo com a prefeitura, mulheres de 59 anos, nascidas entre janeiro e junho, serão vacinadas de 8h às 12h. E mulheres de 59 anos, nascidas entre abril e junho, serão imunizadas de 12h às 16h. As imunizações ocorrerão no Parque da Cidade.

É indispensável a apresentação de RG, CPF e comprovante de residência nominal atualizado.

– Com a Graça de Deus e o trabalho de uma equipe maravilhosa, vencemos as prioridades e comorbidades do PNI, e amanhã voltaremos a vacinar por idade. Barra Mansa tem demonstrado durante todo esse enfrentamento à Pandemia o compromisso em fazer a coisa certa do jeito certo, e respeitando o Plano Nacional de imunização, respeitando as autoridades sanitárias, mas também o MP e o Judiciário. Não tem sido fácil, mas seguiremos focados em fazer o nosso melhor todos os dias! – declarou o prefeito Rodrigo Drable, nas redes sociais.