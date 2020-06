Covid-19: Empresas que desrespeitarem medidas de segurança terão alvarás suspensos

Matéria publicada em 3 de junho de 2020, 18:08 horas

Porto Real – A prefeitura editou nesta quarta-feira, dia 03, um Decreto Municipal que permite a realização de cultos religiosos e o funcionamento de academias de ginástica e afins, seguindo regras rígidas para evitar o contágio da Covid-19 entre os frequentadores. Antes de ser publicado, o texto foi submetido ao Ministério Publico Estadual, que solicitou o acréscimo de trecho que deixa explícita a possibilidade de suspensão do alvará das entidades e empresas que desobedecerem as condições de segurança e estabelece que o funcionamento destas atividades está atrelada a uma ocupação hospitalar de no máximo 50% dos leitos disponíveis na rede pública municipal de saúde.

“Avançamos mais um passo, mas é preciso que todos tenham o bom senso de obedecer as medidas de segurança previstas no novo decreto. Do contrário, seremos obrigados a rever esta autorização”, comentou o prefeito Ailton Marques.

Na proposta aprovada pelo Ministério Público, estão previstas diversas medidas de restrição de contato e higienização dos templos religiosos, como a lotação máxima de 30% do templos; distância de 1,5 metro entre os fiéis; mensuração de temperatura ao entrar no ambiente religioso, higienização do local, antes e após os cultos; portas e janelas abertas; a proibição de distribuir folhetos ou livretos entre outras ações para evitar o contágio da Covid-19 no município. “Não é o retorno a uma condição normal de realização dos cultos. É um retorno possível. Apresentamos esta proposta aos representantes de igrejas de diversas denominações que entenderam a necessidade dos cuidados para proteção dos fiéis”, observou o prefeito.

Academias de ginástica

O retorno das academias de ginástica e atividades afins também está previsto no texto do novo Decreto Municipal. Por solicitação de usuários e proprietários dos estabelecimentos, a Prefeitura formulou uma proposta que também segue regras rígidas de higienização dos equipamentos, livre circulação do ar e controle das aglomerações. Entre algumas das condições para o retorno da atividade estão o tempo máximo de uma hora de atividade, restrição a um aluno para cada 8 m², e a desinfecção de cada aparelho ou peso utilizado pelo usuários antes e depois da utilização. Da mesma forma que a realização dos cultos religiosos, o funcionamento das academias também depende de prévia autorização do Ministério Público.