Covid-19: grupos prioritários recebem aplicação da nova vacina

Volta Redonda – A nova vacina contra a Covid-19 começou a ser aplicada em Volta Redonda nesta quarta-feira (5). Neste primeiro momento, serão vacinados os grupos prioritários, e as doses estão sendo aplicadas em três unidades básicas de saúde: Jardim Paraíba, das 8h às 17h; e Conforto e Retiro 1, das 8h às 16h.

Morador do bairro Nossa Senhora das Graças, Cocélio Francisco de Araújo, de 61 anos, se vacinou na UBS (Unidade Básica de Saúde) Jardim Paraíba e destacou a importância de manter a caderneta de vacinação em dia.

“Sempre tomei todas as doses da vacina contra a Covid-19. Quando fiquei sabendo que chegou a nova vacina, vim logo tomar e me manter protegido. Sempre procuro manter em dia a vacinação e estou sempre tomando todas as vacinas – como a da gripe que também tomei, porque todas são muito importante”, afirmou.

A fisioterapeuta Tatiana Ferreira da Silva, de 42 anos, moradora do Rústico, também se protegeu contra a Covid-19 na manhã desta quarta-feira e ressaltou a importância da vacinação para a prevenção de todos.

“A vacinação é importante até para a prevenção. Igual essa disseminação que a gente teve da Covid, nós precisamos prevenir para que não possamos perder mais vidas. Então eu me vacino todas; meu cartão de vacina é em dia e que todo mundo possa estar vindo, para não pensar só em si e pensar no outro também”, disse.

Grupos prioritários

Nesta primeira fase da vacinação com a nova vacina contra a Covid-19, podem se vacinar crianças entre seis meses e 5 anos incompletos; idosos acima de 60 anos; gestantes e puérperas; pessoas imunossuprimidas; trabalhadores da área da saúde; pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidades e pessoas vivendo em instituições de longa permanência ou residência de idosos e seus trabalhadores; além da população privada de liberdade e funcionários do sistema.