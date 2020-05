Covid-19: Hospitais públicos de BM estão com ocupação de 39%

Matéria publicada em 30 de maio de 2020, 21:21 horas

Barra Mansa – A taxa de ocupação de pacientes internados em leitos dos hospitais municipais (Santa Casa, Centro de Covid, Hospital da Mulher e UPA do Centro) com suspeita ou confirmação da Covid-19 chega a 39%, tendo 61% disponível.

Nas UTI (Unidades de Tratamento Intensivo) a taxa de ocupação é de 16%, com 84% de vagas disponíveis.

Dos pacientes internados, 6% estão usando respiradores e 94% estão sem os aparelhos. Ou seja: do total de 31 respiradores que o município tem, apenas 2 estão sendo usados.

De acordo com dados obtidos pelo DIÁRIO DO VALE, a ocupação nas UTIs (Unidade de Tratamento Intensivo) destinadas a pacientes com o novo coronavírus chega a 16%, sendo que 84% dos leitos estão disponíveis. Ou seja: tem dois pacientes internados e 19 vagas.

Três pacientes de Barra Mansa estão no Hospital Regional: dois no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) e 1 em leito comum. O hospital, referência em tratamento da Covid-19, fica em Volta Redonda e pertence ao governo do Estado.

Clique no link abaixo para ver os números de cada hospital

internacoes bm – pdf

Confira o quadro com os exames realizados e o número de óbitos: