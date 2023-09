Covid-19: Mais dois casos da subvariante Éris são confirmados no Rio de Janeiro

Rio – A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) confirmou na quinta-feira (31), mais dois casos da nova subvariante Ômicron EG.5.1.3 (conhecida como Éris) na cidade do Rio de Janeiro. Trata-se de uma paciente do sexo feminino, de 34 anos, e um bebê do sexo masculino, de 1 ano de idade. Eles são da mesma família e o começaram a ter sintomas na segunda semana de agosto. Ambos apresentam quadro clínico estável. As amostras coletadas foram analisadas pelo Laboratório de Virologia Molecular/UFRJ.

Com as confirmações, são três casos identificados da subvariante na capital. A Secretaria de Saúde reforça a importância da vacina bivalente contra a Covid-19. Para se imunizar, basta procurar os postos de saúde . A pasta reforça ainda que todas as unidades de saúde do estado estão abastecidas com a vacina bivalente.

O primeiro caso da subvariante Éris foi notificado ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (CIEVS/SES-RJ) na noite de terça-feira (29), após confirmação feita pelo Laboratório de Vírus Respiratórios, Exantemáticos, Enterovírus e Emergências Virais (LVRE) do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). O caso, identificado em um residente da cidade do Rio de Janeiro, foi investigado pela equipe do CIEVS-Rio, da Secretaria Municipal de Saúde da capital.