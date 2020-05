Covid-19: Novo secretário estadual de saúde propõem mudança no protocolo de atendimento

Matéria publicada em 19 de maio de 2020, 19:00 horas

Rio de Janeiro – No fim da tarde desta terça-feira, dia 19, o novo secretário estadual de saúde, o médico Fernando Ferry, participou de sua primeira entrevista coletiva ao lado do governador Wilson Witzel. Durante sua apresentação, o novo titular da pasta falou sobre o enfrentamento a pandemia do novo coronavírus e convidou os jornalistas presentes para uma visita ao hospital de campanha, montado no estádio do Maracanã, nesta sexta-feira, dia 22.

Entre os assuntos tratados, Ferry contou sua experiência enquanto paciente infectado pelo novo coronavírus e do seu trabalho na linha de frente.

– Quando a doença começou, principalmente na China e na Europa, o foco era tratar o paciente do CTI. A partir daí o conceito de todo mundo era, paciente com oxigenação boa vai pra casa e em caso de piora retorna ele retorna para o hospital e com isso é entubado. Então nós temos que tratar esse paciente de uma forma precoce, aprendemos isso. Eu tive essa doença, não tive nenhuma lesão pulmonar por conta dos medicamentos que eu tomei. O conceito mudou, o que era verdade no mês passado hoje não é mais verdade, drogas que não podiam ser usadas hoje estas drogas estão se usando e eu posso citar dois exemplos: o corticoide, que é uma droga imunossupressora, e a heparina, que é um antecoagulante – contou.

Além disso, o novo secretário aproveitou a oportunidade para explicar a sua proposta para um novo protocolo de atendimento.

– Se nós internamos o paciente quando ele tem 25% de lesão no pulmão, a gente interna ele precocemente, dá oxigênio pra ele, dá os medicamentos e assim ele vai ficar internado de três a cinco dias, que é o tempo que a gente chama de fase 2 – explicou.