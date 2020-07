Covid-19: Parque Mambucaba, Frade e Japuíba são os bairros com mais casos confirmados, em Angra dos Reis

Matéria publicada em 23 de julho de 2020, 18:03 horas

Angra dos Reis – Os bairros de Angra dos Reis com maior número de confirmações são Parque Mambucaba (347), Frade (262), Japuíba (256), Jacuecanga (174) e Parque Belém (156), já a Ilha Grande tem um total de 252 casos confirmados, segundo o boletim epidemiológico publicado nesta quinta-feira (23).

O município contabilizou mais duas mortes pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, sendo que um óbito era suspeito e foi confirmado. A mais recente ocorreu na quarta-feira, na Santa Casa, de uma mulher de 81 anos, com comorbidade. O óbito suspeito ocorreu no dia 20 de julho, de um homem de 80 anos, com comorbidades, que se confirmou hoje.

Angra dos Reis contabilizou mais 51 casos confirmados pela Covid-19, em 24 horas, chegando ao total de 3.533. Destes, 2.765 já estão recuperados. Já foram notificados 17.429 casos, sendo que 354 testaram negativo e 13.542 permanecem suspeitos (síndromes gripais), 1.250 estão em isolamento domiciliar e 12.292 já se recuperaram.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 39 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que conta com 120 leitos, atende a 35 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que oferece 15 leitos, tem um paciente internado. Ou seja, dos 135 eleitos públicos do município, 36 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 26,67 %. Há ainda três pacientes internados em instituição privada.