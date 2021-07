Covid-19: População da Ilha Grande será vacinada no próximo sábado

Matéria publicada em 6 de julho de 2021, 17:12 horas

Angra dos Reis – No próximo sábado (10), todos os moradores com 18 anos ou mais receberão vacinas contra a Covid-19, na Ilha Grande, em Angra dos Reis. A ação contará com parceria do Governo do Estado com a Secretaria Municipal de Saúde.

Pontos de vacinação

Haverá pontos de vacinação fixos na Casa da Cultura da Vila do Abraão, ESF Provetá, ESF Marítima, ESF Araçatiba e ESF Enseada das Estrelas. As praias que não possuem unidades de saúde serão contempladas com vacinação volante. A orientação da Secretaria de Saúde é que os moradores entrem em contato com os seus agentes comunitários de saúde (ACS) para obter mais informações.

Documentação

Para receber o imunizante o morador deve apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de moradia na Ilha Grande. Para evitar aglomeração, a vacinação será organizada por faixa etária, conforme o cronograma abaixo.

Mais de dois mil moradores serão imunizados

A expectativa é que 2.500 pessoas sejam vacinadas neste dia. Para isso, serão mobilizados 60 profissionais da secretaria municipal de Saúde, além de funcionários de outras secretarias parceiras e da Secretaria de Estado de Saúde.

Cronograma

9h30 às 10h30 – 39 a 35 anos

10h30 às 11h30 – 34 a 30 anos

11h30 às 12h30 – 29 a 27 anos

12h30 às 13h30 – 26 e 25 anos

13h30 às 14:30 – 24 a 20 anos

14h30 às 15h30 – 19 e 18 anos

15h – maiores de 40 anos ainda não vacinados.