Covid-19: Resende define calendário de vacinação até sexta-feira

Matéria publicada em 21 de junho de 2021, 16:31 horas

Resende – A Secretaria Municipal esquematizou um calendário de imunização contra a Covid-19, que estima a aplicação de mais de seis mil doses (primeira e segunda), nos postos de saúde, nas policlínicas e pelo sistema drive-thru até esta sexta-feira (25), em Resende.

Quem possui cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF), será vacinado nos postos ou policlínicas, sem necessidade de agendamento prévio. Já as pessoas que estão fora da área de cobertura da ESF, deverão comparecer à Área de Exposições, na data e hora marcadas, a partir da confirmação do cadastro feito no site da prefeitura.

Terça-feira e quinta-feira

Nos dias 22 e 24 de junho, entre 8h e meio-dia, a população geral de 47 a 49 anos, que é coberta pela Estratégia Saúde da Família, receberá a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus nas unidades de saúde de sua referência. Segundo a prefeitura, o público-alvo não precisa de agendamento, mas deverá apresentar documentos de identidade com foto e comprovante de residência.

Quarta–feira

Já no dia 23, das 9h às 13h, a população geral a partir de 45 anos, que mora fora da área de cobertura dos postos de saúde, será contemplada com a primeira dose da vacina no sistema drive-thru, na Área de Exposições. Estas pessoas, que se cadastraram no site da Prefeitura, devem comparecer após o agendamento confirmado pela Secretária de Saúde, munidas de documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência.

Ainda na quarta-feira, os profissionais da saúde, que já receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca no dia 31 de março, serão contemplados com a segunda dose no circuito do drive-thru na Área de Exposições, das 13h30 às 15h30. Neste caso, o grupo deve levar também o cartão de vacinação adquirido na primeira aplicação do imunizante.

Sexta-feira

Por fim, na sexta-feira (25), as equipes de todas as unidades de saúde estarão a postos para a imunização da população geral com 45 e 46 anos de idade, incluindo, os remanescentes das etapas anteriores. Estas pessoas cobertas pela ESF, que vão receber a primeira dose da vacina, devem apenas comparecer e apresentar a documentação exigida nos postos e nas policlínicas.

Vacinação a partir de 40 anos

O cadastro no site da prefeitura de Resende continua aberto para a população geral a partir de 40 anos, que reside fora da área de cobertura da ESF. A resposta do cadastro com o agendamento para a imunização contra a Covid-19 deve ser aguardada, lembrando que a confirmação não ocorre de imediato em razão da relação de pessoas com a faixa etária existente e o número de doses da vacina disponibilizadas, gradualmente, pelo governo federal. As pessoas com menos de 40 anos de idade devem aguardar a abertura do cadastro para a faixa etária correspondente.

Já os moradores, que possuem cobertura da Estratégia Saúde da Família, não precisam se cadastrar. Este público deve esperar a divulgação da sua faixa etária para se dirigir ao posto de saúde, além do contato do agente comunitário de saúde.