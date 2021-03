Matéria publicada em 27 de março de 2021, 13:55 horas

Prefeitos de toda a região discutirão na segunda-feira sobre o Hospital Regional, novos leitos e a capacidade de manter as atividades econômicas; reunião será virtual

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, anunciou no início da tarde deste sábado, dia 27, em uma live, que vai se reunir com o governador do Estado do Rio, Claudio Castro, para definir medidas severas de combate à Covid-19 e não descartou o fechamento do comércio. O anúncio foi feito ao lado da vice-prefeita Fátima Lima, do secretário municipal de Saúde, Sergio Gomes, e dos vereadores que integram a Comissão de Saúde da Câmara Municipal. A reunião será virtual, às 10 horas, e terá a participação de outros prefeitos da região. A todo serão 10 chefes de executivo vão falar sobre o Hospital Regional a liberação de novos leitos para o Estado, por parte do governo federal, e a capacidade de manter as atividades econômicas em funcionamento.

-A última coisa que eu queria era fechar o comércio, não por temer o desgaste político, mas por causa das consequências que as pessoas vão ter com a perda de familiares, a dor que elas vão ter – disse.

Rodrigo informou que as UTI`s estão com capacidade de ocupação de 58%, sendo que 63% dos leitos clínicos estão ocupados, enquanto 42% dos respiradores estão sendo usados. Segundo ele, a ocupação nas UTI`s quase chegou a 100% na noite de sexta-feira. O município registra desde o início da pandemia 321 óbitos por Covid-19.

-Estive com o Dr. Sérgio ontem à noite na Santa Casa para decidir a transferência de pacientes. A situação é seria. Peço que as normas sejam respeitadas. O cenário no Estado é caótico – disse o prefeito, que pediu orações por um amigo que está internado em estado grave com Covid-19.

Novos leitos

Na noite de sexta-feira, dia 26, o prefeito anunciou que conseguiu abrir mais 7 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) para pacientes com Covid-19, mas afirmou que já temia não ser suficiente para atender o aumento da demanda. A instalação deve acontecer até a próxima quarta-feira.

“A nossa situação hoje é grave e a tendência nos próximos dias é de que continue piorando se não houver uma queda na circulação de pessoas nas ruas. Todo esforço que fizemos para criar novos leitos deu certo, mas chega um ponto que não tem estrutura hospitalar que aguente, pois é um contexto que envolve médicos, insumos e os equipamentos”, disse o prefeito, lembrando que os insumos estão em falta em todo o país e não há como comprá-los no momento.

Em seguida, ele citou as regras do decreto publicado esta semana que restringe o funcionamento de alguns estabelecimentos e pediu que sejam respeitadas. “Ontem, os fiscais percorreram a cidade e muitos comerciantes não estavam cumprindo as determinações do decreto. Foram lacrados”, disse.

“Nosso esforço agora é para salvar vidas”, resumiu, citando o caso de um comerciante de Volta Redonda que pediu para o comércio ficar aberto e depois morreu por Covid-19. “O patrimônio se reconstrói, mas a vida não”, completou.

Decreto

O prefeito aproveitou para informar que os bares, restaurantes e congêneres estão proibidos de funcionar amanhã, domingo, conforme prevê o decreto publicado esta semana:

-No funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres, restabelecido pelo artigo 4º do Decreto Municipal nº 9.884 de 10 de junho de 2020, além das disposições previstas no referido texto legal, deverá ser cumprido: O horário de funcionamento será permitido de segunda a sábado de 11:00 horas às 14:00 e de 18:00 horas às 21:00 horas; Somente poderão ser utilizadas 50% das mesas do estabelecimento; Estabelecimento com capacidade para mais de 40 pessoas, deverão submeter todos os presentes a verificação de temperatura antes de adentrar no recinto, não podendo ingressar aqueles com febre; Fica proibida a permanência de clientes em pé, bem como a utilização de pista de dança dentro dos estabelecimentos – diz o decreto.

Alerta

Pela manhã, Rodrigo postou em uma rede social mensagem pedindo a colaboração dos moradores de Barra Mansa e alertou sobre a situação caótica na Saúde que toda a região está vivendo.

-Hoje é um dia importante pra decidirmos como serão os próximos. A grande questão não está em “fechar ou não, o comércio ou bares”. A dificuldade está em salvar vidas de pessoas que estão morrendo. Enquanto a cidade dorme, tem uma grande equipe dentro das unidades de Saúde, se esforçando para manter vivos, amigos, parentes, pessoas que conhecemos. Estamos no limite do que podemos fazer. O Brasil se tornou o pior pais do mundo nesse combate ao Covid. A situação caótica chegou ao Estado do Rio, e agora está na nossa Região. Peço encarecidamente. Salve sua vida. Dos seus parentes e amigos. Fique em casa pelos próximos dias. A vacinação está avançando. Precisamos diminuir a velocidade dos contágios e casos graves na cidade. Estou fazendo tudo que podemos. Mais uma noite virada no trabalho. Porém esse esforço não adianta se as ruas estiverem lotadas. Por favor, evite sair de casa nos próximos dias. Faça isso por você mesmo. Não é por mim. É por você é por sua família – afirmou Rodrigo.