Matéria publicada em 2 de abril de 2021, 06:06 horas

Leitos de enfermaria estão com 61% ocupados; dados são do dia 1 de abril

Barra Mansa – A taxa de ocupação de leitos para UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) para pacientes com Covid-19 está em 65% e na enfermaria chega a 61%. Ou seja: a rede pública tem 35% de UTI´s disponíveis e 39% dos leitos clínicos com vagas. Os dados são desta quinta-feira, dia 1º, e foram computados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Dos 31 respiradores que o município tem, 12 estão ocupados e 19 disponibilizados.

A Santa Casa de Misericórdia, que tem 17 leitos de UTI, está com 14 ocupados e 3 disponíveis. Já a UPA do Centro está com as quatro vagas de UTI desocupadas. O Centro Covid tem 4 UTI´s e 3 estão ocupadas, tem uma disponível. O Hospital da Mulher está com a única vaga da UTI desocupada.

Confira os números dos leitos clínicos:

Santa Casa de Misericórdia – 44 ofertados, 27 ocupados e 17 disponíveis

UPA do Centro – 10 ofertados, 4 ocupados e 6 disponíveis

Centro Covid – 24 ofertados, 15 ocupados e 9 disponíveis

Hospital da Mulher – 1 ofertado, dois ocupados

Veja como está o uso de respirador por unidade:

Santa Casa de Misericórdia – 22 ofertados, 12 ocupados e 10 disponíveis

UPA do Centro – 4 ofertados, zero ocupado e 4 disponíveis

Centro Covid – 4 ofertados, zero ocupado e disponíveis

Hospital da Mulher – 1 ofertado, zero ocupado e 1 disponível

*O jornal ressalta que esses números podem oscilar a qualquer momento, com a alta de pacientes ou a internação.