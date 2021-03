Matéria publicada em 13 de março de 2021, 08:39 horas

Acompanhamento diário das equipes foi intensificado, principalmente, após o retorno das aulas de forma híbrida nas redes pública e particular

Volta Redonda – A Vigilância em Saúde e a Secretaria Municipal de Educação estão trabalhando em conjunto monitorando as notificações da Covid-19 em crianças e adolescentes (menores de 19 anos) em Volta Redonda. O acompanhamento das equipes é diário e foi intensificado, principalmente, após o retorno das aulas de forma híbrida nas redes pública e particular de ensino. Através desse monitoramento são tomadas as decisões em relação ao direcionamento das aulas. A Vigilância em Saúde está em alerta também devido ao surgimento de novas variantes do novo coronavírus no Brasil.

Segundo a Vigilância, em Volta Redonda a média de notificações da Covid-19 e de casos de síndrome inflamatória multissistêmica em crianças e adolescentes se mantiveram em 7% do número total de casos no município. Os dados foram extraídos por semanas epidemiológicas, desde a 11º semana de 2020 até a oitava semana epidemiológica de 2021.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos, disse que mesmo com o número sob controle do ponto de vista epidemiológico em menores de 19 anos, a prevenção deve ser maior contra o vírus e permanente em escolas e outros locais que atendem a crianças e adolescentes.

“Estamos acompanhando os dados e temos contato constante com as escolas que retomaram as aulas com o ensino híbrido para que intensifiquem a prevenção nos locais e com seus funcionários. Orientamos, de que havendo a suspeita clínica de Covid-19, é necessário realizar o exame RT-PCR (swab) na ocorrência dos primeiros sintomas e promovendo o isolamento até o diagnóstico do caso ou seu descarte”, frisou o médico.

Carlos Vasconcellos mencionou ainda que a Secretaria Municipal de Saúde estruturou um grupo de trabalho, composto por profissionais da Saúde Escolar, Educação Permanente, Vigilância Epidemiológica, Atenção Básica

e Vigilância Sanitária, e promoveu reunião online com responsáveis das unidades escolares de Volta Redonda, no último dia 1º.

“Na reunião, foi estabelecido que as escolas teriam um canal direto com a Secretaria de Saúde para troca de informações e monitoramento, e desde então, está sendo feito o acompanhamento desta maneira em Volta Redonda”, finalizou.