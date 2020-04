Covid-19: Vinte e seis pacientes estão internados em hospitais de Volta Redonda

Matéria publicada em 22 de abril de 2020, 20:55 horas

Volta Redonda – O número de pacientes internados em hospitais privados e públicos com suspeita ou confirmação para a Covid-19 totaliza 26. O levantamento das últimas 24 horas foi divulgado na noite desta quarta-feira, dia 22.

Três mortes ocorreram neste período de 24 horas. Dois pacientes estavam no Hospital do Retiro e morreram com suspeita do novo coronavírus. O terceiro foi no Hospital da Unimed e testou positivo para Covid-19.

Veja o resumo de hoje, das últimas 24 horas :

– Hospital as Clínicas – Manteve hoje com 06 internados, sendo 02 em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) em VM (ventilação mecânica) e 04 em enfermaria, em ar ambiente. Sem óbitos ou transferências nas últimas 24 horas.

– Hospital São João Batista – Hoje tem 02 pacientes suspeitos em VM. Sem óbitos ou transferências para o Hospital Regional no período.

– Hospital da Unimed – Hoje tem 05 pacientes em enfermaria, sendo 01 confirmado e 04 suspeitos. Tem 07 internados em CTI, sendo 06 suspeitos e 01 confirmado, com 01 em VM. Tinha 01 suspeito na UTI neonatal, que foi descartado. Houve 01 óbito de paciente positivo, no período.

– Hospital do Retiro – Hoje tem 04 internados, suspeitos, em ar ambiente em enfermaria. Houveram 02 óbitos no período de pacientes com suspeita de Covid-19.

– HINJA – Hoje tem 01 internado em CTI, que está aguardando transferência para o Hospital Regional. Tem também 01 suspeito. Sem óbitos.

Resumo de pacientes internados:

– Total de pacientes internados confirmados positivo ou suspeitos: 26

– Total internados em CTI com VM : 12

– Total internados sem VM : 14

– Resumo de óbitos de Volta Redonda – 03 nas últimas 24 horas (dois suspeitos e um confirmado).

– Total de 10 óbitos, sendo 08 confirmados.

O Hospital Regional não informou, nesta quarta-feira, o número de pacientes internados por Covid-19.