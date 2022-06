Covid-19: Volta Redonda começa a aplicar 4ª dose em pessoas a partir de 40 anos nesta terça-feira

Matéria publicada em 20 de junho de 2022, 11:37 horas

Para receber o reforço, é necessário ter um intervalo de pelo menos quatro meses da terceira dose

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda (SMS-VR) começa a aplicar a quarta dose contra Covid-19 em pessoas a partir de 40 anos de idade nesta terça-feira (21). As vacinas ficarão disponíveis em todas as 46 unidades básicas de Saúde (UBSs) do município, de segunda a sexta-feira, e aos sábados e domingos nos shoppings Sider e Park Sul, Zoológico Municipal e unidades básicas de Saúde da Família (UBSFs) Conforto e Vila Mury.

Para receber a nova dose, é necessário ter um intervalo de pelo menos quatro meses da terceira dose (21 de fevereiro).

A quarta dose, ou segunda dose de reforço, é uma aplicação que já vinha ocorrendo em Volta Redonda, em imunossuprimidos e idosos. Agora, a ampliação da cobertura vacinal busca prevenir ainda mais contra o coronavírus. A Prefeitura segue aguardando a chegada de novas remessas e a liberação técnica para estender ainda mais o público-alvo da vacinação.