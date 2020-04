Covid-19: Volta Redonda tem 55 pacientes internados em hospitais públicos e privados

Matéria publicada em 28 de abril de 2020, 22:02 horas

Volta Redonda – O município tem 55 pacientes internados com suspeita ou confirmação de Covid-19. Destes 28 em UTI/CTI e 27 em enfermaria. Na rede municipal de saúde, são cinco pessoas em UTI e 15 em enfermaria. A média de idade dos infectados pelo coronavírus na cidade é de 42 anos.

Desses 55 internados, 49 estão nos principais hospitais da cidades e outros em unidades de saúde menores.

Os dados foram passados ao DIÁRIO DO VALE na noite desta terça-feira, dia 28, e são das últimas 24 horas.

Veja a relação das internações de cada hospital da cidade e a especificação de quantos estão na UTI e enfermaria. Lembrando que o número de pacientes internados pode oscilar a cada momento.

Resumo desta terça-feira, das últimas 24 horas :

– Hospital das Clínicas – Hoje com 16 internados, sendo 04 em UTI em VM (ventilação mecânica) e 12 em enfermaria, em ar ambiente. Houve 01 óbitos, nas últimas 24 horas, de paciente oriundo de outra cidade. Sem transferências nas últimas 24 horas.

– Hospital Regional – 4 pacientes de Volta Redonda, sendo 3 em UTI e um em enfermaria.

Hospital São João Batista – Hoje tem 01 paciente em VM. Sem óbitos ou transferências.

Hospital da Unimed – Tem um total de 23 pacientes internados. Sendo 10 pacientes em CTI, com 04 confirmados. São 11 internados em enfermaria, com 02 confirmados e 02 da UTI Neonatal, com 01 confirmado.

– Hospital do Retiro – 4 internados, sendo tem 03 suspeitos, em enfermaria e 01 paciente na UTI respiratória, em VM.

– HINJA – Mantém somente 01 RN suspeito. Sem óbitos ou transferências.

Hospital de Campanha: 7 internados em enfermaria.

OBS: não inclui unidades de saúde menores que atendem especialmente casos leves de passagem.

– Resumo de óbitos de Volta Redonda – 00 nas últimas 24 horas.

– Total de 13 óbitos, sendo 11 confirmados pela prefeitura desde o início da pandemia.