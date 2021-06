Matéria publicada em 20 de junho de 2021, 18:01 horas

Volta Redonda – O boletim epidemiológico deste domingo (20), aponta que as taxas de ocupação de leitos Covid-19 estão abaixo de 50% em Volta Redonda. Na rede SUS, os leitos clínicos estão 39% ocupados por pacientes com a doença, enquanto os leitos de UTI estão com taxa de 33%. Já na rede privada, os leitos clínicos estão 25% ocupados e os leitos de UTI estão com taxa de 30%.

Volta Redonda segue com 1.008 mortes confirmadas por Covid-19 desde o início da pandemia. Entre os dias 06 e 12 deste mês, foram confirmados 26 óbitos, segundo a prefeitura.

Volta Redonda segue na bandeira amarela, risco baixo de contrair a doença do novo coronavírus, segundo a SES RJ (Secretaria Estadual do Rio de Janeiro). Já foram aplicadas mais de 143 mil doses de vacinas contra a Covid-19.