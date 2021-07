Matéria publicada em 2 de julho de 2021, 17:35 horas

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda acaba de divulgar nota sobre as vacinas Astrazeneca enviadas ao município pelo governo federal e que teriam sido aplicadas com a data de validade vencida. Segundo a nota, “os casos, já identificados pelo município, serão contactados individualmente para verificação das cadernetas de vacinação e correção dos possíveis erros de registro”. Segundo a prefeitura, são 26 casos.

Das 26 doses, foram 17 aplicadas na UBSF Eber Gomes (São João), três na UBSF Gottardo Firmino Netto (Volta Grande), três na UBSF Vereador Onício Zambotti (Jardim Belvedere), uma na UBSF Doutor Jader Boechat (Retiro), uma na UBSF Monte Castelo, e uma na UBSF do bairro São Lucas.

-A Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda esclarece que o Lote 4120Z005 da vacina AstraZeneca foi recebido pelo município em fevereiro de 2021 e integralmente utilizado naquele mesmo mês como primeira dose, pois a orientação recebida foi a de que, como a segunda dose tinha prazo de doze semanas para aplicação, não deveria haver estoque local – diz a nota.

Entenda o caso

Municípios da região Sul Fluminense teriam aplicado pelo menos 124 doses vencidas da vacina AstraZeneca contra a Covid-19. De acordo com a reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo, nesta sexta-feira, dia 02, cerca de oito lotes da vacina AstraZeneca/Oxford que foram entregues pelo governo federal para algumas cidades e estavam com os prazos vencidos ou expirados. Os municípios foram: Angra dos Reis, Barra Mansa, Barra do Piraí, Rio Claro, Piraí, Resende e Volta Redonda.