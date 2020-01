Cozinha e refeitório da Nova Santa Casa passam por revitalização em Resende

Matéria publicada em 8 de janeiro de 2020, 13:37 horas

Resende- A Nova Santa Casa de Misericórdia está recebendo obra de reforma e revitalização, desta vez, na cozinha e no refeitório. A intervenção foi concluída neste fim de ano. De acordo com a equipe responsável pela intervenção, na cozinha houve uma adequação da área de estoque de mantimentos, a troca do fogão e da geladeira por novos aparelhos. A coifa da cozinha, responsável por eliminar impurezas do ar ambiente, recebeu uma limpeza completa. No local, cabos de energia e tomadas, que ficavam sobrepostos na parede, já foram organizados embutidos.

No refeitório, a prefeitura promoveu uma reforma e reparou paredes com rachaduras que já preocupavam os servidores. O local foi completamente recuperado e pintado. Houve também a troca do piso, que já estava estufado em alguns pontos. Os novos pisos são melhores para a higienização. Além disso, será instalado ar condicionado para climatizar o ambiente.

Ainda no refeitório, a prefeitura já havia trocado as cadeiras e mesas plásticas por conjunto mais adequados e de maior qualidade para o setor. Agora, foram instaladas luminárias específicas para ambiente de refeição, deixando o refeitório mais confortável. Pensando também na estética do local, novos quadros decorativos substituíram os antigos, que já estavam muito apagados.