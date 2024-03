CPI do reconhecimento facial nas delegacias apresenta relatório final

País – A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Reconhecimento Facial nas Delegacias, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), apresenta nesta quinta-feira (21/03), o seu relatório final após nove meses de trabalho. A reunião será às 13h, e poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Alerj.

O objetivo é apurar como funciona o processo de reconhecimento fotográfico realizado pelas forças de segurança pública. Após a apresentação do relatório, membros do colegiado se reunirão novamente para votar a aprovação do documento.

Participarão da reunião a presidente da CPI, deputada Renata Souza (PSol); o vice-presidente, deputado Munir Neto (PSD); o relator, deputado Márcio Gualberto (PL); e os deputados Marcelo Dino (União), Dani Balbi (PCdoB), Verônica Lima (PT), Júlio Rocha (Agir) e Thiago Rangel (Pode).