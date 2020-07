CPTEC/INPE emite alerta de vendaval para região Sul Fluminense

Matéria publicada em 1 de julho de 2020, 14:46 horas

Haverá condições para ventos intensos, com rajadas que podem superar os 100 km/h em Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Resende, Rio Claro, Volta Redonda, etc

Sul Fluminense – O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC)/INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) emitiu um alerta de vendaval para a região Sul Fluminense nesta quarta-feira (1º). De acordo com a previsão há risco para ventos de moderada a forte intensidade até às 18h de hoje nos municípios de Angra dos Reis, Barra Mansa, Itatiaia, Barra do Piraí, Piraí, Resende, Pinheiral, Rio Claro, Vassouras e Volta Redonda.

– Há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas. Acompanhe com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, pois você poderá necessitar mudar seus planos e se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo. Siga as eventuais recomendações da Defesa Civil e das demais autoridades competentes – destacou o CPTEC durante o aviso publicado em seu site.

De acordo com o aviso, o vendaval atingirá municípios dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.