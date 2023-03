Craques participam de “Jogo das Estrelas” em Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de março de 2023, 10:30 horas

Barra do Piraí – No último sábado (11), foi realizada a abertura da Liga Mr. Jack de Futebol Society, no Barra Gol, em Barra do Piraí. Durante o evento, o público presente assistiu ao Jogo das Estrelas, que contou com a participação de ex-jogadores, como Romário, Petkovic, Ramires, Zé Roberto, Reinaldo, Charles, Leandro Ávila e Athirson. A festa ainda teve apresentação do humorista Pedro Manso e do grupo Of Samba. As rodadas da competição acontecerão sempre aos sábados e o encerramento será no início de agosto.

Organizador do evento, o empresário Anderson Tegão comemorou o sucesso da Liga. “Barra do Piraí é uma cidade que gosta de esportes e para mim é um prazer ver o Barra Gol cheio. É uma forma de proporcionar um momento de lazer para as pessoas de todas as idades. Fico feliz e agradeço a todas as pessoas que prestigiaram essa festa maravilhosa”, afirmou Tegão.

Ele também aproveitou para agradecer aos amigos que participaram da festa. “Agradecimento especial para a casa de aposta que mais cresce no Brasil, a Mr.Jack.bet, patrocinadora oficial da nossa competição. Agradecer também os outros parceiros: Sim Proteção Veicular, Landim Frigorífico, Eficaz Gás, Delivery On e Universidade de Vassouras”, completou.