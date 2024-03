Cras do Jardim Cidade do Aço entra na fase final de obras

O Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Jardim Cidade do aço, em Volta Redonda, está passando por obras e as novas instalações devem ser entregues em breve. Com a reforma, a unidade terá capacidade para atender 2.500 famílias. Nesta semana, foi instalado o elevador e agora, o novo prédio passa pelos ajustes finais.

“O Cras é uma das iniciativas mais importantes para apoio das famílias e indivíduos, e suas unidades fazem um excelente trabalho. Mas sempre queremos melhorar mais, e, quando estiver concluída, a comunidade do Jardim Cidade do Aço vai perceber de imediato a diferença. Nosso objetivo é sempre oferecer o melhor para a população de Volta Redonda”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Quando estiver à disposição dos moradores, o Cras Jardim Cidade do Aço terá recepção destinada à espera, transição, encaminhamentos e, em especial, ao acolhimento e atendimento inicial de famílias e indivíduos; salas de atendimento particularizado a famílias e indivíduos, com capacidade para dez pessoas; sala administrativa; sala da Coordenação; copa, em que também poderão ser realizadas oficinas de inclusão produtiva; uma sala para Telecentro (inclusão digital), de uso coletivo; um auditório; auditório com capacidade para cerca de 80 pessoas, de uso múltiplo e otimizado, destinado à realização de atividades coletivas, com prioridade para a realização de atividades com grupos de família; banheiros para o público e funcionários; e uma sala para atividades de inclusão produtiva.

Sobre o Cras

O Cras é uma unidade de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social (Suas), que tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania.

O Centro de Referência de Assistência Social oferece serviços, projetos e programas como o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), que contribui para a integração dos serviços socioassistenciais, programas de transferência de renda e benefícios assistenciais, potencializando o impacto das ações e serviços da assistência social para as famílias nos territórios dos Cras. Para isso, ele promove atividades que fortaleçam o sentimento de pertença familiar, a cultura do diálogo, do respeito aos direitos e da confiança entre os membros do grupo familiar, de forma a possibilitar o restabelecimento da função protetiva da família.

Ao retornar às atividades, o Cras Jardim Cidade do Aço também vai permitir a continuidade de outras ações, como campanhas socioeducativas e palestras, com vistas à criação de ambiências familiares mais solidárias, democráticas e participativas, bem como à prevenção ao risco (trabalho infantil, violências, abuso e exploração sexual, entre outros). O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que objetiva complementar o trabalho social com famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária, é outra iniciativa realizada por meio dos Cras.

E a unidade também ofertará o acesso e estímulo à inclusão digital, com oficinas para participação da comunidade para pessoas a partir de dez anos, e oficinas de inclusão produtiva para pessoas a partir de 16 anos, como Barbeiro, Trancista, Culinária, Designer de sobrancelha, Manicure etc.

A equipe do Cras será constituída por coordenação, auxiliar administrativo, orientadora social, assistente social e psicóloga.

Foto Cris Oliveira

Secom/PMVR