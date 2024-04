Cras Marítimo é inaugurado em Angra dos Reis

Angra dos Reis – O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Marítimo foi inaugurado nesta sexta-feira (5), no Cais de Santa Luzia, localizado no Centro de Angra. O novo Cras Marítimo trará uma nova modalidade de atendimento para as comunidades costeiras e irá levar assistência para aqueles que residem em ilhas e enfrentam dificuldades para se deslocar até o continente em busca de atendimento nos Cras municipais.

O objetivo do Cras Marítimo é levar o serviço diretamente à população. O secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, comentou sobre a importância desse serviço:

– Vimos a necessidade dos moradores das ilhas e agora estamos lançando um serviço que, com certeza, será muito útil – destacou Ferreti.

A responsabilidade pelo Cras Marítimo ficará a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania. Essa nova ferramenta terá a missão de levar todos os atendimentos do Cras até as ilhas, atendendo todas as ilhas e vilas fora do continente.

Benefício para quem mora nas Ilhas

Uma embarcação específica será utilizada para levar o atendimento aos moradores das ilhas. O Cras Marítimo terá agendas nas ilhas todas as terças e quintas-feiras. Os moradores desses locais não precisarão mais se deslocar até o continente para receber o atendimento oferecido pelo Cras.

– A partir de agora contamos com uma embarcação especifica para levar esse atendimento aos moradores das ilhas. Toda terça e quinta-feira o Cras Marítimo terá agendas nas ilhas, o que vai representar um grande benefício ao morador – ressaltou a secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê.

O Cras Marítimo surge como uma ferramenta para atender às demandas específicas das comunidades que se encontram mais afastadas e frequentemente enfrentam desafios no acesso aos serviços sociais devido à necessidade de se locomover até o continente. Com uma equipe multidisciplinar composta por assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais, o centro visa oferecer um suporte abrangente e especializado para os moradores locais.