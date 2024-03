Cratera da Discórdia: Mesmo com desvio na BR-393, motoristas e moradores reclamam de transtornos

Barra do Piraí – No dia 22 de fevereiro, Barra do Piraí foi atingida por um forte temporal que causou o desabamento de uma casa, onde morreram quatro pessoas, Causou, também, uma enorme cratera, de cerca de 20 metros, que se abriu no km 258 da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), na altura do bairro Lago Azul.

Desde então, motoristas que precisam trafegar diariamente pela rodovia – uma das principais do país – e moradores que residem no bairro, vivenciam um longo período de transtornos e insegurança. Há uma semana, a concessionária que administra a rodovia “inaugurou” um desvio que tem o seu fluxo no modo siga e pare, mas já está causando polêmica.

A reportagem do DIÁRIO DO VALE foi até a estrada e conversou com motoristas e também moradores do bairro Lago Azul. De maneira unânime, todos entrevistados reclamaram do tempo perdido com o siga e pare e também da falta de segurança que o desvio oferece.

O motorista de carreta, Paulo Silva, falou sobre o tempo que perde com o siga e pare.

“Passo sempre por aqui, inclusive temos um fluxo bem grande pela BR 393, e este desvio atrapalha por que demora. Às vezes o caminhão bloqueia, perde o sinal, é um contratempo que interfere bastante no tempo das nossas viagens”, disse o motorista.

O motociclista Odvaldo de Oliveira, que percorre toda a região fazendo entregas, reclamou que o desvio o obriga a buscar rotas alternativas para cumprir suas tarefas dentro do tempo previsto. “Este modo siga e pare atrapalha um pouco, ficamos muito tempo esperando, parado aqui na estrada”, disse Odvaldo.

Já o auxiliar de obras Franklin Dias, que mora no bairro Lago Azul, reclamou que cratera, atrapalha a locomoção dos moradores do bairro. “O nosso transporte já é horrível, e com esta demanda de carro para lá e para cá, parando, atrapalha no dia a dia para pegar as conduções para ir trabalhar e realizar outras atividades. Várias vezes eu já cheguei atrasado e não tem como culpar os motoristas e as empresas de ônibus. Meu sonho é ver a estrada funcionando normalmente”, desabafou Franklin.

Concessionária

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da K-Infra, concessionária responsável, para saber se há alguma solução em vista para reduzir o intervalo de tempo do siga e pare, e também quando a obra definitiva de recuperação da pista será concluída. Até o fechamento desta edição, não houve retorno.