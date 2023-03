Crea-RJ abre inscrições para concurso - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de março de 2023, 15:08 horas

Vagas para níveis médio e superior; remunerações iniciais de até R$ 10.302 mensais

Rio de Janeiro – Estão abertas as inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ). Serão preenchidas 38 vagas de forma imediata e cadastro reserva em cargos de níveis médio e superior também serão formados. As remunerações iniciais vão de R$ 3.030 a R$ 10.302 mensais, além de benefícios como vale-refeição ou vale alimentação, vale transporte, auxílio creche e plano de saúde.

Para o nível médio as vagas são para os cargos de Agente administrativo e Agente de Fiscalização. Já para quem tem nível superior há oportunidades para Administrador, Analista de tecnologia da informação, Arquivista, Contador, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Geólogo e Psicólogo. Há vagas para cidades de todas as regiões do estado.

Para o cargo de Agente de Fiscalização é necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação tipo “B”. Já para concorrer aos cargos de nível superior, os candidatos deverão ter diploma de graduação e registro ativo no seu respectivo conselho de classe.

As inscrições poderão ser feitas até 10 de abril, por meio do site do Instituto Selecon, banca examinadora. Para participar, é necessário preencher a ficha de inscrição e efetuar o pagamento da taxa, sendo R$ 80,00 para as carreiras de nível médio e R$ 100,00 para as de nível superior. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadUnico) poderão solicitar isenção de taxa. O prazo para a solicitação vai até o dia 6 de março, também pelo site da banca organizadora.

O concurso será realizado em duas etapas: Provas Objetivas e Discursivas, previstas para serem aplicadas no dia 2 de julho. As provas serão realizadas nos Municípios de Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé e Campos dos Goytacazes e, em caso de necessidade, em municípios limítrofes.

O resultado final está previsto para o dia 14 de agosto. O concurso terá validade de dois anos, após a homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Crea-RJ.