Creche Dauro Aragão é inaugurada e garante 400 novas vagas para educação infantil

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda inaugurou, na tarde desta segunda-feira (8), o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Dauro Aragão, no bairro Tangerinal. A unidade fica no antigo campus do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), que passou por adaptações na infraestrutura para receber os alunos. O público-alvo da creche é formado por crianças de zero a três anos, divididas entre berçário (a partir de três meses) e maternais I, II e III, todas em tempo integral.

O ano letivo no novo CMEI de Volta Redonda começa nesta terça-feira (9) com a visita dos pais à unidade, como é de praxe na Educação Infantil. O local vai receber crianças de todos os bairros, por estar numa região central da cidade. As vagas foram preenchidas através da Chamada Escolar 2024 e, posteriormente, com a abertura de vagas remanescentes no período entre janeiro e março deste ano.

“Esse é um dia muito importante para a nossa cidade. A Educação de Volta Redonda é uma das prioridades da nossa gestão e com esta creche avançamos muito. Desde 2021, quando retornamos à prefeitura, reformamos unidades, implantamos dispositivos de segurança, avançamos na modernização com novos equipamentos e convocamos profissionais aprovados em concurso e processo seletivo para atuar na rede”, falou o prefeito Antonio Francisco Neto, ressaltando que a ampliação das vagas de creche em tempo integral atende às necessidades de muitas famílias.

E pela contribuição na implementação do projeto, o prefeito entregou placas de homenagem ao secretário de Educação, Sérgio Sodré; ao presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Eduardo Prado; e ao assessor especial da prefeitura, Thiago Ribeiro Martins, que acompanhou a adaptação do espaço físico para receber as crianças.

O secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, comemorou a abertura do CMEI Dauro Aragão. “Essa é uma grande conquista para o município, a nova creche vai oferecer às crianças fundamentos baseados na neurociência e neuroeducação, com o objetivo de estimula-las a novas metodologias (Espaço Maker) como idiomas, Matemática e ensino de Robótica”, falou, reforçando que a data também marca a inauguração do pioneiro Centro de Pesquisa em Educação Infantil EUREKA.

“Agradeço a todos envolvidos no processo que divido em quatro etapas: construção do projeto pedagógico; adaptação do espaço físico; criação da identidade própria; e a compra de equipamentos”, disse Sodré.

O presidente da FOA, Eduardo Prado, lembrou que de quando o prefeito Neto sugeriu a compra do prédio, que era um campus do UniFOA, para a implantação da creche. “Logo embarquei na empreitada e trabalhei para que desse certo. Um prefeito que ama sua cidade investe no futuro e a melhor forma de fazer isso é cuidando das crianças”, falou.

O deputado estadual Munir Neto afirmou que a inauguração dessa creche reforça que Volta Redonda é uma cidade que cuida de todas as idades. “Retomamos as ações voltadas para crianças, adolescentes, jovens, adultos e para a Melhor Idade e, assim, voltamos a ser referência na Assistência, Saúde, Esporte, Lazer, Segurança e, principalmente, na Educação”.

Os familiares de Dauro Aragão, que foi presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), falecido em fevereiro de 2021, que dá nome ao novo CMEI também compareceram à inauguração. O neto, procurador federal, Igor Aragão, agradeceu pela homenagem e contou que o avô adorava crianças. “Aonde ele estiver, está muito feliz em dar nome a essa escola. E, outra coisa, esse espaço, além de propiciar educação e cuidado às crianças, permite que as mães regressem ou busquem uma colocação ao mercado de trabalho”, disse Igor.

Também falou Michele Marczuk, filha de Sônia Marczuk Aragão, viúva de Dauro. Ela leu umas palavras que a mãe escreveu. O texto também ressaltava o amor do marido pelas crianças. “Ele era um homem comprometido com a educação. Obrigada a todos pela homenagem”, agradeceu.

Pelas mães das crianças que vão frequentar o CMEI Dauro Aragão, falou Ana Caroline Angelo Soares. “Muito feliz com a resposta da Chamada Escolar, que garantiu uma vaga para minha filha, Madalena, de sete meses, nesta creche. Tenho certeza que valeu a pena esperar pela obra pronta. Aqui ela terá os cuidados e estímulos que acho importante para o seu desenvolvimento para ela. Além disso, fica num ponto central da cidade”.