Creche Escola Pequenos Brilhantes inaugura filial em Volta Redonda - Diário do Vale

Volta Redonda – Com 18 anos de tradição na cidade de Barra Mansa, a Creche Escola Pequenos Brilhantes inaugurou uma filial na Rua 26, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O local atenderá crianças a partir de 6 meses até 5 anos de idade e as inscrições já estão abertas. Os agendamentos para visitas podem ser feitos através dos telefones (24) 30130999 e (24) 99961-1672. As aulas vão começar no dia 6 de fevereiro de 2023.

A Creche Escola Pequenos Brilhantes dispõe de câmeras no pátio, creche em horário integral e parcial, Educação Infantil, Maternal 1, 2 e 3, Pré I e Pré II, aulas extras de: ballet, projetos, Inglês, Educação Física, Ensino Religioso, musicalização e teatro.

De acordo com a proprietária do local Alessandra Faria Lemos, a escola funciona em ambiente saudável, descontraído, ministrando ensino de qualidade promovido por profissionais qualificados e experientes.

– Contamos com uma equipe de profissionais qualificados oferecendo o ensino de excelência que desperta o interesse pelo aprendizado através de uma proposta sociointeracionista. Temos como valores: cooperativismo, respeito à diversidade, responsabilidade, criatividade e de amor a Deus e a seus semelhantes – destaca Alessandra.

Em Volta Redonda, a Creche Escola Pequenos Brilhantes fica na Rua 26, n° 84, na Vila Santa Cecília.