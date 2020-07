OS e Prefeitura são notificadas a dar resposta aos problemas do Hospital São João Batista

Matéria publicada em 30 de julho de 2020, 11:30 horas

Volta Redonda – Uma nota conjunta, assinada entre o Cremerj, OAB-VR e Defensoria Pública do Estado do Rio, notifica a prefeitura de Volta Redonda a apresentar respostas sobre as medidas tomadas até agora para sanar “desconformidades” detectadas em um relatório de vistoria produzido pelo conselho regional de medicina, no Hospital São João Batista. A nota aponta ainda que por duas vezes a prefeitura já foi cobrada a apresentar tais respostas, mas ainda não o fez a contento. A Organização Social AFNE, que administra a unidade, também foi notificada.

O Cremerj afirma que na vistoria foram encontrados problemas, que teriam motivado inclusive a revolta dos médicos mais antigos da unidade. Entre os problemas detectados, a nota aponta ao menos sete itens:

i) incorreção do fluxograma de atendimento,

ii) ausência de leitos de enfermaria para COVID 19, com pacientes internados com esta patologia em ambiente com outros de doença diversa,

iii) incompleta estrutura dos leitos de UTI, onde dos 10 leitos, apenas 05 têm todos os itens exigidos,

iv) provável desconformidade da tabela de médicos plantonistas e de médicos rotina, à luz da Resolução CFM 2271/2020, bem como pela

v) crítica situação do estoque de máscaras profissionais e de medicamentos sedativos e bloqueadores neuromusculares, aos quais se acrescem

vi) ausência de insumos básicos, como medicamentos, gaze, compressas, agulhas, seringas,

vii) problemas nos repasses financeiros e viii) irregularidades na gestão de pessoal, ocasionando risco potencial à continuidade do atendimento, pela ameaça de demissão coletiva de grande parte do corpo clínico;

Desta forma, o Cremerj pede que a ANFE tome medidas urgentes para permitir o pleno funcionamento do hospital. “Que (AFNE) adote as medidas para REPOSIÇÃO dos estoques de medicamentos e insumos, READEQUE os espaços físicos da Unidade Hospitalar para que o fluxograma de atendimento seja compatibilizado com a atual situação de Pandemia, REESTRUTURE os leitos de UTI, inserindo neles os itens exigidos, ISOLANDO os que deverão se destinar aos casos COVID 19, REVEJA a Tabela de Médicos Plantonistas e Médicos Rotina, MANTENHA a regularidade dos pagamentos, incluindo parcelas vencidas, dos salários dos empregados, prestadores de serviço e fornecedores, devendo ainda APRESENTAR a relação dos contratos individuais com os profissionais e as respectivas modalidades dos vínculos, com as devidas justificativas quando se tratar de modo diverso da previsão contida na cláusula 3.21 do Contrato de Gestão Hospitalar”.

O conselho ainda coloca que, caso a AFNE não consiga atuar de maneira a atenuar os problemas encontrados, a prefeitura deverá retomar o controle (ainda que parcial) da administração do hospital.

Confira a íntegra do documento em PDF

NOTIFICAÇÃO VOLTA REDONDA – Assinado