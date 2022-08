Crescem em Volta Redonda as movimentações contra a poluição

Matéria publicada em 31 de julho de 2022, 16:38 horas

Volta Redonda- Nas últimas semanas o cenário das movimentações em defesa de um ambiente saudável para morar e viver em Volta Redonda vem ocupando espaços importantes. Desde a defesa da importante Pedreira da Voldac como espaço para ‘ar puro’, passando por diálogos do Movimento com MPF(Ministério Público Federal), MPRJ(Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) e INEA(Instituto Estadual do Ambiente) sobre o caso da montanha de escória da CSN, também destacando a última pesquisa do MPF sobre a poluição do ar e som de Volta Redonda, até a passeata popular contra o ‘pó preto’, evidenciam que a situação da poluição ambiental no município é sem dúvida gravíssima.

Foi dessa forma que a geóloga ligada à equipe socioambiental do MEP(Movimento Ética na Política), Silvia Real, abriu o encontro virtual realizado na última sexta-feira, dia 29, com os representantes de diferentes coletivos socioambientais do estado do Rio. No encontro, avaliações e novas proposições para continuidade do enfretamento do tema foram debatidas.

Indicadores para continuidade da luta

Após levantamento das diferentes movimentações e debate da situação socioambiental em Volta Redonda, o conjunto de participantes apontou proposições para dar continuidade, em especial, todos defenderam em consonância o envolvimento da população no processo.

1- Encaminhar ao MPF ofício valorizando a pesquisa em curso sobre poluição em VR, e sugerir que haja contemplação de participação de todos os moradores de VR, não somente os dez bairros listados no questionário. (cf https://forms.gle/rz2Qo2ug7TQDLw1i7)

2- Promover encontros com especialistas e pesquisadores que trabalham a questão da saúde em Volta Redonda, de forma aberta, de modo a radiografar com dados e fatos os impactos à saúde humana provocados pela poluição na cidade. Indicativo para realização em agosto e previsão de participação de pesquisadores ligados à USP, Fiocruz, entre outras instituições acadêmicas;

3- Incentivar e denunciar junto ao INEA e MPF as evidências de despejo de ‘escória fina’ na região Sul da cidade de Volta Redonda, próximo ao Shopping Sul. Também, as movimentações de caminhões de forma contínua despejando escória bruta, aumentando a montanha de rejeitos (fotos e denúncias dos moradores da região).

Ao fim do encontro, João Thomaz Araújo, diretor da Comissão Ambiental Sul, informou da sua participação no Seminário sobre a crise Hídrica, promovido pela Secretaria de Integração do Município do Rio. “No evento, a questão da montanha de escória e seus os riscos entraram na pauta, a partir de especialistas residentes na cidade do Rio de Janeiro. As preocupações e os alertas para o fato ganham todo Estado”, comentou o engenheiro Thomaz.

Participaram do encontro: João Thomaz pela Comissão Ambiental Sul, Alexandre pelo VR Abandonda, Marcelo pela Baía Viva, Renato pela Associação de geólogos, Arimathea, professor do IFRJ, Isabela pelo Pré Vestibular Cidadão (moradora de VG). Além de Irinéia, Silvia e Zezinho pelo MEP.