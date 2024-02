Crescimento da produção de aço no Rio de Janeiro é um indicador positivo, diz Bruno Paciello

Estado do Rio – A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa está comemorando o crescimento econômico do estado do Rio de Janeiro no âmbito da produção nacional de aço bruto; com isso, o Rio se consolida como o segundo maior produtor do país. O Instituto Aço Brasil divulgou na segunda-feira (26), os dados sobre o setor neste ano de 2024 e, segundo os índices, o estado do Rio apresentou um crescimento de 7,8% em relação a janeiro do ano passado, concentrando 27,9% da produção total do país, com uma produção de 762 mil toneladas de aço apenas no primeiro mês.

De acordo com o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, o crescimento da produção de aço no Rio de Janeiro é um indicador positivo para a economia como um todo. “O setor é um dos mais importantes para o estado. É a grande mola propulsora para o desenvolvimento econômico, pois gera empregos, investimentos e impacta em outras áreas, como a construção civil, que absorve grande parte dos insumos produzidos”, disse Paciello.

Outro ponto levantado pelo presidente da Companhia foi com relação aos incentivos oferecidos para que as empresas escolhessem o estado como base de suas produções. “As leis de incentivos fiscais, como a nº 9633/22 e a nº 8960/20, são importantes ferramentas que estão fortalecendo e contribuindo para alcançarmos patamares no cenário da indústria brasileira”, acrescentou.

Bruno destacou ainda que a região Sul Fluminense contribui ativamente para o destaque no setor. “Nossa região tem uma economia muito pujante, com empresas, como a ArcelorMittal em Barra Mansa, que elevam e contribuem para o cenário. Nós temos mão de obra, infraestrutura e excelentes recursos que fazem com que os empresários queiram se instalar”, pontuou.

Nessa linha de atração de investimentos, o Estado também se destaca pela localização e Barra Mansa está inserida diretamente nesta posição.

– Nós aqui em Barra Mansa já temos o reconhecimento pela melhor logística do país, estando no meio do eixo Rio–São Paulo, às margens da Rodovia Presidente Dutra, com entroncamento para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Além disso, possui ramais ferroviários que vêm do Centro-Oeste e Sul do país. Seguindo essa linha, no ano passado nós lançamos o nosso loteamento industrial, localizado na Via Dutra e que possui todos esses diferenciais atrativos de logística – finalizou Paciello.