Criadores do Fotoclube Paraty fazem workshop gratuito na Livraria das Marés

Paraty – Os criadores do Fotoclube Paraty, os fotógrafos e artistas visuais Roberta Pisco e Guido Nietmann, realizarão um workshop com o tema “Movimento na Fotografia” na Livraria das Marés, no próximo sábado (23).

Além de abordar os aspectos técnicos que envolvem a captação de movimento, os fotógrafos irão apresentar o trabalho de diversos artistas que utilizam o movimento em seu trabalho. A entrada do workshop é gratuita, mas as vagas são limitadas, sendo preciso reservar a vaga através do link https://form.jotform.com/Livraria_das/Workshop_movimento

Exposição e revista digital gratuita

O Fotoclube Paraty realizou seu terceiro encontro no último sábado (16). No evento, houve apresentação do fotógrafo Nuno Damas, e a exposição dos trabalhos selecionados no ciclo Primavera 2023.

Além da exposição, os trabalhos selecionados deram origem à primeira edição da Revista Fotoclube Paraty. De forma gratuita, é possível conferir os trabalhos selecionados do ciclo Primavera 2023 acessando http://www.fotoclubeparaty.com/revista

Segundo os organizadores, Roberta Pisco e Guido Nietmann, a intenção é manter o formato e lançar uma revista a cada final de ciclo, que ocorre a cada 3 meses. “Estamos radiantes! As reuniões foram um absoluto sucesso e a exposição está maravilhosa! Estamos encantados com o feedback sobre a revista! Ela é mais uma ferramenta importante na divulgação do trabalho dos fotógrafos de Paraty” comentou Guido Nietmann.

Foram selecionados os trabalhos dos seguintes fotógrafos:

Alessandra Guimarães, Anna Corina, Bruca Manigua, Gabriela Klink, Guido Nietmann, Gustavo Massola, Henrique Pimenta, Isabele Xavier Sobrinho, Mirian Rebeca, Nuno Damas, Priscila Alves, Roberta Pisco e Virgílio Portes.

As próximas reuniões do Fotoclube já estão agendadas. A próxima reunião será no dia 20 de janeiro, que marcará o início do próximo ciclo. Ao final do ciclo, será realizada uma nova exposição e a criação da segunda edição da revista, com os trabalhos selecionados no ciclo Verão 2024.

Para mais informações, acesse o site http://www.fotoclubeparaty.com.br/